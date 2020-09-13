أذربيجان: تسجيل 135 حالة جديدة للاصابة بفيروس كورونا المستجد و167 حالة شفاء ووفاة شخصين
AzerTAg.az
١٣.٠٩.٢٠٢٠ [٠٠:٢٥]
باكو، 12 سبتمبر / أيلول، (أذرتاج)
أصيب 135 شخص بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في أذربيجان خلال يوم. وتعافى 167 شخص من هذا المرض وتوفي شخصان.
أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لدى مجلس الوزراء انه تم تسجيل 38 ألفا و172 حالة اصابة في البلد الى الآن وتعافى 35 الفا و607 مصاب منهم بالعلاج وتوفي 559 مريض ويستمر علاج 2006 مريض حاليا لدى المستشفيات الخاصة.
ويبلغ عدد الفحوص الطبية لاكتشاف حالات الاصابة الجديدة خلال المدة الماضية مليون والفين و727 فحص طبي.
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