  • الرئيسية
    • / مجتمع

    مجتمع


    أذربيجان: تسجيل 135 حالة جديدة للاصابة بفيروس كورونا المستجد و167 حالة شفاء ووفاة شخصين

    ١٣.٠٩.٢٠٢٠ [٠٠:٢٥‎]

     

    باكو، 12 سبتمبر / أيلول، (أذرتاج)

    أصيب 135 شخص بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في أذربيجان خلال يوم. وتعافى 167 شخص من هذا المرض وتوفي شخصان.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لدى مجلس الوزراء انه تم تسجيل 38 ألفا و172 حالة اصابة في البلد الى الآن وتعافى 35 الفا و607 مصاب منهم بالعلاج وتوفي 559 مريض ويستمر علاج 2006 مريض حاليا لدى المستشفيات الخاصة.

    ويبلغ عدد الفحوص الطبية لاكتشاف حالات الاصابة الجديدة خلال المدة الماضية مليون والفين و727 فحص طبي.

    AZERTAG.AZ :أذربيجان: تسجيل 135 حالة جديدة للاصابة بفيروس كورونا المستجد و167 حالة شفاء ووفاة شخصين
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ١٣.٠٩.٢٠٢٠ [٠٠:٢٦]
    أذربيجان: 13 مريضا بكوفيد 19 يعالجون بجهاز التنفس الاصطناعي
    ١١.٠٩.٢٠٢٠ [١٦:٤٤]
    أذربيجان: تسجيل 163 حالة جديدة للاصابة بفيروس كورونا المستجد و171 حالة شفاء وحالة وفاة
    ١٠.٠٩.٢٠٢٠ [١٦:٣٤]
    أذربيجان: تسجيل 142 حالة جديدة للاصابة بفيروس كورونا المستجد و150 حالة شفاء وحالة وفاة
    ٠٩.٠٩.٢٠٢٠ [١٦:٣٥‎]
    أذربيجان: تسجيل 175 حالة جديدة للاصابة بفيروس كورونا المستجد و154 حالة شفاء و3 حالات وفاة
    أذربيجان: تسجيل 135 حالة جديدة للاصابة بفيروس كورونا المستجد و167 حالة شفاء ووفاة شخصين