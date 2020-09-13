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    أذربيجان: 13 مريضا بكوفيد 19 يعالجون بجهاز التنفس الاصطناعي

    ١٣.٠٩.٢٠٢٠ [٠٠:٢٦]

    باكو، 12 سبتمبر، أذرتاج

    افادت وكالة أذرتاج نقلا عن اتحاد "طبيب" ان 123 مريض بفيروس كورونا المستجد يتلقون علاجهم في قسم الإنعاش الطبي ليوم 12 سبتمبر.

    يعالج 13 مريضا بجهاز التنفس الاصطناعي.

    اما عدد المرضى الاجمالي بفيروس كورونا فيبلغ 2006 شخص.

    AZERTAG.AZ : أذربيجان: 13 مريضا بكوفيد 19 يعالجون بجهاز التنفس الاصطناعي
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