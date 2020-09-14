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    اليوم: استئناف عمل ميترو أنفاق باكو

    ١٤.٠٩.٢٠٢٠ [١٠:٢٧]

    باكو، 14 سبتمبر، أذرتاج

    أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن مقر العمليات لدى مجلس الوزراء ان ميترو أنفاق باكو استأنف عمله من الساعة 06:00 في 14 سبتمبر، بناء على الوضع الوبائي الحالي.

    سيتوقف عمل ميترو باكو من الساعة 00:00 في 19 سبتمبر حتى الساعة 06:00 في 21 سبتمبر ومن الساعة 00:00 في 26 سبتمبر حتى الساعة 06:00 في 28 سبتمبر.

    يتطلب من الركاب التزام قواعد حالة الحجر الصحي لتجنب الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

    AZERTAG.AZ :اليوم: استئناف عمل ميترو أنفاق باكو
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