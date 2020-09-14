وزارة التعليم: تلاميذنا يحصلون على 6 ميداليات في أولمبياد البلقان الـ24 للرياضيات

باكو، 14 سبتمبر، اذرتاج

نظم في الفترة ما بين 9-13 سبتمبر أولمبياد البلقان الـ24 للرياضيات عبر الاتصال المرئي.

أفادت وكالة اذرتاج ان تلاميذنا نجحوا في المسابقة التي شارك فيها 108 تلميذ وتلميذة من 18 بلدا.

حصل توغرول عباسوف تلميذ الصف التاسع في المدرسة المتخصصة في علوم الفيزياء والرياضيات والعلوم الحاسوبية لدى وزارة التعليم على الميدالية الذهبية بينما حصل كل من آمين جعفرزاده من الصف التاسع لتلك المدرسة وفيدان قارايفا تلميذة الصف الثامن للمدرسة المتوسطة رقم 257 بمدينة باكو، وإلتشين موسازاده تلميذ الصف التاسع للمدرسة المتخصصة التركية بباكو لدى الوقف التركي للشئون الدينية على الميدالية الفضية، كذلك فاز جليل حسينوف تلميذ الصف الثامن في المدرسة المتخصصة في علوم الفيزياء والرياضيات والعلوم الحاسوبية لدى وزارة التعليم وشامل مانتاشلي تلميذ الصف التاسع لهذه المدرسة على الميدالية البرونزية.

يذكر ان تلاميذ المدارس الأذربيجانية حصلوا حتى الآن على الميداليتين الذهبيتين و17 ميدالية فضية و22 ميدالية برونزية.