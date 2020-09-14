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    الرئيس إلهام علييف يشارك في حفل افتتاح مبنى جديد للمدرسة رقم 154 في بلدة أميرجان بباكو

    ١٤.٠٩.٢٠٢٠ [١٤:٠٠]

    باكو، 14 سبتمبر / أيلول، (أذرتاج)

    شارك رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف اليوم في 14 سبتمبر في حفل تدشين مبنى جديد للمدرسة رقم 154 الحاملة اسم البطل الوطني ألبرت عقارونوف في بلدة أميرجان لحي سوراخاني بمدينة باكو.

     

    AZERTAG.AZ :الرئيس إلهام علييف يشارك في حفل افتتاح مبنى جديد للمدرسة رقم 154 في بلدة أميرجان بباكو
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    الرئيس إلهام علييف يشارك في حفل افتتاح مبنى جديد للمدرسة رقم 154 في بلدة أميرجان بباكو الرئيس إلهام علييف يشارك في حفل افتتاح مبنى جديد للمدرسة رقم 154 في بلدة أميرجان بباكو الرئيس إلهام علييف يشارك في حفل افتتاح مبنى جديد للمدرسة رقم 154 في بلدة أميرجان بباكو الرئيس إلهام علييف يشارك في حفل افتتاح مبنى جديد للمدرسة رقم 154 في بلدة أميرجان بباكو الرئيس إلهام علييف يشارك في حفل افتتاح مبنى جديد للمدرسة رقم 154 في بلدة أميرجان بباكو الرئيس إلهام علييف يشارك في حفل افتتاح مبنى جديد للمدرسة رقم 154 في بلدة أميرجان بباكو الرئيس إلهام علييف يشارك في حفل افتتاح مبنى جديد للمدرسة رقم 154 في بلدة أميرجان بباكو الرئيس إلهام علييف يشارك في حفل افتتاح مبنى جديد للمدرسة رقم 154 في بلدة أميرجان بباكو الرئيس إلهام علييف يشارك في حفل افتتاح مبنى جديد للمدرسة رقم 154 في بلدة أميرجان بباكو الرئيس إلهام علييف يشارك في حفل افتتاح مبنى جديد للمدرسة رقم 154 في بلدة أميرجان بباكو الرئيس إلهام علييف يشارك في حفل افتتاح مبنى جديد للمدرسة رقم 154 في بلدة أميرجان بباكو الرئيس إلهام علييف يشارك في حفل افتتاح مبنى جديد للمدرسة رقم 154 في بلدة أميرجان بباكو الرئيس إلهام علييف يشارك في حفل افتتاح مبنى جديد للمدرسة رقم 154 في بلدة أميرجان بباكو الرئيس إلهام علييف يشارك في حفل افتتاح مبنى جديد للمدرسة رقم 154 في بلدة أميرجان بباكو الرئيس إلهام علييف يشارك في حفل افتتاح مبنى جديد للمدرسة رقم 154 في بلدة أميرجان بباكو الرئيس إلهام علييف يشارك في حفل افتتاح مبنى جديد للمدرسة رقم 154 في بلدة أميرجان بباكو الرئيس إلهام علييف يشارك في حفل افتتاح مبنى جديد للمدرسة رقم 154 في بلدة أميرجان بباكو الرئيس إلهام علييف يشارك في حفل افتتاح مبنى جديد للمدرسة رقم 154 في بلدة أميرجان بباكو الرئيس إلهام علييف يشارك في حفل افتتاح مبنى جديد للمدرسة رقم 154 في بلدة أميرجان بباكو الرئيس إلهام علييف يشارك في حفل افتتاح مبنى جديد للمدرسة رقم 154 في بلدة أميرجان بباكو الرئيس إلهام علييف يشارك في حفل افتتاح مبنى جديد للمدرسة رقم 154 في بلدة أميرجان بباكو