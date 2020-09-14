باكو، 14 سبتمبر / أيلول، (أذرتاج) شارك رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف اليوم في 14 سبتمبر في حفل تدشين مبنى جديد للمدرسة رقم 154 الحاملة اسم البطل الوطني ألبرت عقارونوف في بلدة أميرجان لحي سوراخاني بمدينة باكو.

AZERTAG.AZ : الرئيس إلهام علييف يشارك في حفل افتتاح مبنى جديد للمدرسة رقم 154 في بلدة أميرجان بباكو

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