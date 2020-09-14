اجلاء نحو 350 مواطن آخر من جورجيا

تبليسي، 14 سبتمبر / أيلول، (أذرتاج)

تواصل سفارة أذربيجان في جورجيا إجلاء مواطنينا الذين ما استطاعوا مغادرة هذا البلد جراء المحظورات المفروضة بسبب جائحة عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

أفادت وكالة أذرتاج أن نحو 350 مواطن اذربيجاني ودعوا اليوم من امام مبنى سفارة أذربيجان في تبيليسي على متون حافلات خاصة الى منفذ "قيرميزي كوبري" الحدودي. حوالي 100 منهم مواطنون أذربيجانيون والباقي مواطنون لدينا من مواطني جورجيا وروسيا وكازاخستان وتركيا وأوكرانيا.

يذكر أن جميع المواطنين المغادرين هذه المرة خضعوا للفحص الطبي ولم يكتشف لديهم عن أعراض عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

أجلت السفارة الأذربيجانية أكثر من 2000 أذربيجاني عبر جورجيا خلال الوباء.