إصابة 526 شخص بكورونا في باكستان خلال اليوم الماضي

إسلام آباد، 14 سبتمبر / أيلول، (أذرتاج)

ارتفع عدد المصابين بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في باكستان بواقع 526 حالة إصابة أخرى خلال مدة 24 ساعة أخيرة، ليصل الى 301 ألف و481 شخص.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن وسائل الاعلام الباكستانية ان 6 مصابين فارفوا حياتهم من هذا المرض، لتصل حصيلة الضحايا الاجمالية الى 6 آلاف و379 مصاب.

ويوجد في المستشفيات 5 آلاف و673 مصاب و534 منهم في حالة حرجة.

وتعافى 289 ألف و429 مصاب من هذا المرض.