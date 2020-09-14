ارتفاع حجم الغاز الطبيعي المصدر من أذربيجان
AzerTAg.az
١٤.٠٩.٢٠٢٠ [١٦:٢٠]
باكو، 14 سبتمبر / أيلول، (أذرتاج)
بلغ حجم الغاز الطبيعي المصدّر من أذربيجان خلال أشهر يناير – أغسطس للعام الجاري 8 مليارات و994.9 مليون متر مكعب.
أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن لجنة الجمارك الحكومية الأذربيجانية أنه بلغت تكلفة تصدير الغاز الطبيعي مليار و702.8 مليون دولار أمريكي.
يذكر أنه تم تصدير 7 مليارات و415.3 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي من البلاد خلال نفس الشهر من العام الماضي وبلغت تكلفتها مليار و421.2 مليون دولار.
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