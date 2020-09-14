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    انخفاض إنتاج الطاقة الكهربائية في أذربيجان

    ١٤.٠٩.٢٠٢٠ [١٦:٥‎٥‎]

    باكو، 14 سبتمبر / أيلول، (أذرتاج)

    بلغ إنتاج البلاد من الكهرباء خلال أغسطس مليارين و156.2 مليون كيلوواط / ساعة والصادرات 97.86 مليون كيلوواط / ساعة واستيراد 7.3 مليون كيلوواط / ساعة.

    أفادت وكاالة اذرتاج نقلا عن وزارة الطاقة ان إنتاج الكهرباء انخفض بمقدار 224.7 مليون كيلوواط / ساعة والصادرات بمقدار 67.74 مليون كيلوواط / ساعة والواردات بمقدار 3.5 مليون كيلوواط / ساعة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2020.

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