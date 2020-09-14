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    إنتاج الطاقة الكهربائية من محطات طاقة الرياح والشمس

    ١٤.٠٩.٢٠٢٠ [١٦:٥‎٨]

    باكو، 14 سبتمبر / أيلول، (أذرتاج)

    أنتجت محطات طاقة الرياح الناشطة على نطاق الجمهورية خلال أشهر يناير - أغسطس للعام الجاري 70.5 مليون كيلو واط ساعي من الطاقة الكهربائية.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة الإحصاء الحكومية أنه تم توليد 33.1 مليون كيلو واط ساعي من الطاقة الكهربائية في محطات الطاقة الشمسية في البلاد على مدار 8 أشهر.

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