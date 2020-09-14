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    علم وتعليم


    جامعة باكو الحكومية مستعدة للتعليم عن بعد في العام الدراسي الجديد

    ١٤.٠٩.٢٠٢٠ [١٧:٢١]

    باكو، 14 سبتمبر، أذرتاج

    أكملت جامعة باكو الحكومية (BDU) بنجاح الاستعدادات للعام الدراسي 2020/2021. أبلغ مصدر في الجامعة وكالة أذرتاج أنه لمنع حدوث مشاكل في تنظيم التعليم عن بعد في فترة الوباءتم تنظيم دورات تدريبية عبر الإنترنت على أساس برنامج خاص لبعض أعضاء هيئة التدريس الذين يجدون صعوبة في استخدام منصة Microsoft Teams. أجريت التدريبات من قبل مدرِّسين في جميع الكليات وتم ضمان مشاركة جميع الأساتذة.

    تشمل التدريبات الموضوعات التالية: معلومات عامة حول برامج MS Office و Windows وإعداد العروض التقديمية وتنظيم المشاركة على الشاشة وإعداد مهام الاختبار ومشاركتها وتنظيم الدروس وإدارتها والمجلات الإلكترونية والاستخدام المتزامن وغير المتزامن للملفات التعليمية.

    وتجدر الإشارة إلى أن إدارة الجامعة تركز على تطوير قدرة أعضاء هيئة التدريس على استخدام تقنيات المعلومات والاتصالات الحديثة وتتخذ بانتظام تدابير لتحسين مهاراتهم في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. في الوقت نفسه، سيعمل الموظفون الفنيون في الجامعة والذين يقدمون الدعم الفني لتنظيم التعليم عبر الإنترنت ويتعاملون مع المشكلات الفنية المحتملة في نظام العمل المشدد.

    AZERTAG.AZ :جامعة باكو الحكومية مستعدة للتعليم عن بعد في العام الدراسي الجديد
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    جامعة باكو الحكومية مستعدة للتعليم عن بعد في العام الدراسي الجديد