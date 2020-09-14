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    أذربيجان: تسجيل 76 حالة جديدة للاصابة بفيروس كورونا المستجد و104 حالة شفاء ووفاة شخصين

    ١٤.٠٩.٢٠٢٠ [١٨:٢٨]

    باكو، 14 سبتمبر / أيلول، (أذرتاج)

    أصيب 76 شخص بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في أذربيجان خلال يوم. وتعافى 104 شخص من هذا المرض وتوفي شخصان.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لدى مجلس الوزراء انه تم تسجيل 38 ألفا و403 حالة اصابة في البلد الى الآن وتعافى 35 الفا و860 مصاب منهم بالعلاج وتوفي 564 مريض ويستمر علاج 1979 مريض حاليا لدى المستشفيات الخاصة.

    ويبلغ عدد الفحوص الطبية لاكتشاف حالات الاصابة الجديدة خلال المدة الماضية مليون و13ألف و108 فحص طبي.

    AZERTAG.AZ :أذربيجان: تسجيل 76 حالة جديدة للاصابة بفيروس كورونا المستجد و104 حالة شفاء ووفاة شخصين
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