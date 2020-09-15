أول أيام العام الدراسي الجديد لدى مجمع التعليم رقم 132-134 – تقرير مصور

باكو، 15 سبتمبر، أذرتاج

انطلق العام الدراسي الجديد اليوم 15 سبتمبر أيلول. وينظم التعليم في العام الدراسي 2020-2021م بصيغة مزدوجة بالحضور وعن بعد بسبب جائحة عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

تقدم وكالة أذرتاج تقريرا مصورا من مجمع التعليم رقم 132-134 بحي صبائل للعاصمة باكو.

يذكر أن عمليات التعليم انطلقت اليوم بصيغة مزدوجة للصفوف الأولى والثاني والثالثة والرابعة وعن بعد فقط للصفوف ما بين الصف الخامس والصف الحادي عشر.

وينظم التعليم بالحضور مرتين أسبوعيا لدى المؤسسات التعليمية العامة الواقعة في مدينتي باكو وسومغايت ومحافظة أبشرون و3 مرات لدى سائر المدن والمحافظات وفقا لخطة التعليم الخاصة.

وتشير مؤشرات تنبئية لمطلع العام الدراسي الجديد 2020-2021م إلى أن 1574206 تلميذ يتعلمون عامة لدى المؤسسات التعليمية العامة على نطاق الجمهورية.