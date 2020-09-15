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    ثقافة


    متحف السجاد يغير مواعيد استقبال الزوار

    ١٥‎.٠٩.٢٠٢٠ [١٢:١٧]

    باكو، 15 سبتمبر، اذرتاج

    ابتداء من اليوم سيستقبل متحف السجاد الاذربيجاني الوطني زواره من الساعة 10:00 الى الساعة 20:00 من الثلاثاء الى الجمعة في كل أسبوع.

    أفادت وكالة أذرتاج ان نشاط المتحف سينظم بناء على القواعد الموجودة في الحجر الصحي والنظافة. سيستقبل المتحف كل مجموعة لا يتجاوز عددها عن 10 اشخاص.

    سيبقى المتحف مغلقا امام الزوار لاعمال التنظيف في يومي السبت والأحد.

    AZERTAG.AZ :متحف السجاد يغير مواعيد استقبال الزوار
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