اكتشاف أطلال معبد قديم يعود تاريخه إلى 3000 آلاف عام على هضبة خوشبولاغ

باكو، 15 سبتمبر، أذرتاج

أجرت بعثة "داشكسان" الأثرية لمعهد الآثار والاثنوغرافيا لأكاديمية العلوم الوطنية لأذربيجان حفريات أثرية في هضبة خوشبولاغ على ارتفاع ألفي متر فوق مستوى سطح البحر في المنطقة.

أبلغ المعهد وكالة أذرتاج أنه تمت دراسة المنشأة الأثرية من نوع التل المسجل في المنطقة خلال البعثة الاستكشافية. على طول محيط الجزء العلوي من التل، كان هناك كرومليكس (كرومليكس - هيكل حجري دائري ذو طابع قدسي) يتكون من صخور كبيرة. حجرة الدفن في التل من نوع الصندوق الحجري. تتكون الحجرة من صخور كبيرة مستطيلة الشكل ومغطاة بالصخور. بناءً على بقايا هيكل عظمي بشري وعينات من الثقافة المادية وجدت في حجرة المقبرة، تبين أن المقبرة دفنت فيها امرأة. دفن الإنسان ووجهه متجه نحو الشرق وجانبه الأيمن مطوي. تتمثل القطع الأثرية الموجودة في غرفة التل بشكل أساسي بزخارف مصنوعة من الأحجار المعدنية والحديد. يُظهر تحليل مقارن لعينات الثقافة المادية الموجودة في المنشأة الأثرية أنها تعود إلى أواخر العصر البرونزي - المبكر للعصر الحديدي وينتمي إلى ثقافة خوجالي-كاداباي الأثرية.

بالإضافة إلى ذلك، أجريت خلال البعثة الاستكشافية أعمال التنقيب والدراسة لتلين، يبعد بعضهما عن البعض بـ 20 متراً وعثرت على بقايا مبنى ذي أهمية خاصة. وفقاً للنتائج الأولية، يُعتقد أن المبنى المربع المنشأ من الصخور وهو مكان للعبادة أو أي طقوس دينية. تظهر عينات الثقافة المادية الموجودة في بقايا المبنى أنها تنتمي إلى نفس فترة التلال. تم العثور على آثار لمواقد وخلايا حجرية خاصة داخل بقايا مبنى للطقوس الدينية. يبلغ ارتفاع الجدران الباقية من المبنى حوالي متر واحد. تواصل دراسة الأدلة والعينات الأثرية الموجودة في بقايا المبنى.

خلال البعثة الأثرية تم حفر صندوق حجري على الضفة اليمنى لنهر خوشبولاغ على مشارف قرية خوشبولاغ. عثرت على حجرة القبر المصنوعة من الصخور المغطاة بصخرتين. تم العثور في الصندوق الحجري على ست عينات من الفخار وحزام من البرونز وخنجر حديدي وبقايا هيكل عظمي بشري.

تم إحضار العينات الموجودة في المنشأة الأثرية إلى معهد الآثار والإثنوغرافيا لدراستها في المختبر. يعتقد الخبراء أن الحفريات الأثرية والنتائج العلمية التي أجريت في المنطقة لها أهمية كبيرة في دراسة الآراء الدينية وعادات الدفن وتاريخ قبائل خوجالي-كاداباي بشكل عام.