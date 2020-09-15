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    زيادة صادرات أذربيجان من الفواكه والخضروات

    ١٥‎.٠٩.٢٠٢٠ [١٧:٠٤]

    باكو، 15 سبتمبر / أيلول، (أذرتاج)

    قالت هيئة الجمارك إن حجم صادرات البلد من الفواكه والخضروات خلال مدة يناير – أغسطس العام الحالي بلغ 373 ألف طن.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة الجمارك أن قيمة الفواكه والخضروات المصدرة خلال الفترة المذكورة وصلت إلى 376.2 مليون دولار.

    يذكر أن حجم الفواكه والخضروات المصدرة من البلد في الفترة ذاتها من العام الماضي 365 ألف طن بكلفة 361.7 مليون دولار.

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