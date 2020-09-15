أذربيجان: تسجيل 114 حالة جديدة للاصابة بفيروس كورونا المستجد و138 حالة شفاء ووفاة شخصين

باكو، 15 سبتمبر / أيلول، (أذرتاج)

أصيب 114 شخص بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في أذربيجان خلال يوم. وتعافى 138 شخص من هذا المرض وتوفي شخصان.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لدى مجلس الوزراء انه تم تسجيل 38 ألفا و517 حالة اصابة في البلد الى الآن وتعافى 35 الفا و998 مصاب منهم بالعلاج وتوفي 566 مريض ويستمر علاج 1953 مريض حاليا لدى المستشفيات الخاصة.

ويبلغ عدد الفحوص الطبية لاكتشاف حالات الاصابة الجديدة خلال المدة الماضية مليون و20 ألف و29 فحصا طبيا.