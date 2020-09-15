  • الرئيسية
    • / مجتمع

    مجتمع


    أذربيجان: تسجيل 114 حالة جديدة للاصابة بفيروس كورونا المستجد و138 حالة شفاء ووفاة شخصين

    ١٥‎.٠٩.٢٠٢٠ [١٧:٢٠]

    باكو، 15 سبتمبر / أيلول، (أذرتاج)

    أصيب 114 شخص بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في أذربيجان خلال يوم. وتعافى 138 شخص من هذا المرض وتوفي شخصان.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لدى مجلس الوزراء انه تم تسجيل 38 ألفا و517 حالة اصابة في البلد الى الآن وتعافى 35 الفا و998 مصاب منهم بالعلاج وتوفي 566 مريض ويستمر علاج 1953 مريض حاليا لدى المستشفيات الخاصة.

    ويبلغ عدد الفحوص الطبية لاكتشاف حالات الاصابة الجديدة خلال المدة الماضية مليون و20 ألف و29 فحصا طبيا.

    AZERTAG.AZ :أذربيجان: تسجيل 114 حالة جديدة للاصابة بفيروس كورونا المستجد و138 حالة شفاء ووفاة شخصين
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ١٥‎.٠٩.٢٠٢٠ [١٢:٢٩]
    وزير الصحة يلقى كلمة في الدورة السبعين للجنة أوروبا الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية
    ١٤.٠٩.٢٠٢٠ [١٨:٢٨]
    أذربيجان: تسجيل 76 حالة جديدة للاصابة بفيروس كورونا المستجد و104 حالة شفاء ووفاة شخصين
    ١٣.٠٩.٢٠٢٠ [٠٠:٢٦]
    أذربيجان: 13 مريضا بكوفيد 19 يعالجون بجهاز التنفس الاصطناعي
    ١٣.٠٩.٢٠٢٠ [٠٠:٢٥‎]
    أذربيجان: تسجيل 135 حالة جديدة للاصابة بفيروس كورونا المستجد و167 حالة شفاء ووفاة شخصين
    أذربيجان: تسجيل 114 حالة جديدة للاصابة بفيروس كورونا المستجد و138 حالة شفاء ووفاة شخصين