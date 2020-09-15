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    علم وتعليم


    جوانب من يوم المعرفة في أذربيجان – تقرير مصور

    ١٥‎.٠٩.٢٠٢٠ [١٨:٢٤]

    باكو، 15 سبتمبر، أذرتاج

    انطلق العام الدراسي الجديد اليوم 15 سبتمبر أيلول. وينظم التعليم في العام الدراسي 2020-2021م بصيغة مزدوجة بالحضور وعن بعد بسبب جائحة عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

    تقدم وكالة أذرتاج تقريرا مصورا من جوانب يوم المعرفة من مختلف انحاء البلد.

    يذكر أن عمليات التعليم انطلقت اليوم بصيغة مزدوجة للصفوف الأولى والثاني والثالثة والرابعة وعن بعد فقط للصفوف ما بين الصف الخامس والصف الحادي عشر.

    وينظم التعليم بالحضور مرتين أسبوعيا لدى المؤسسات التعليمية العامة الواقعة في مدينتي باكو وسومغايت ومحافظة أبشرون و3 مرات لدى سائر المدن والمحافظات وفقا لخطة التعليم الخاصة.

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