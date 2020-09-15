باكو، 15 سبتمبر / أيلول، (أذرتاج) صدرت أذربيجان 938.4 مليون كيلو واط ساعي من الطاقة الكهربائية خلال أشهر يناير – أغسطس. أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة الجمارك أن قيمة الكهرباء المصدرة بلغت 42.5 مليون دولار. يذكر أن حجم الطاقة الكهربائية المصدرة من أذربيجان في الفترة عينها من العام المنصرم كان مليارا و346 مليون كيلو واط ساعي بقيمة 58.4 مليون دولار.

AZERTAG.AZ : أذربيجان تصدر الطاقة الكهربائية بقيمة 42.5 مليون

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