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    ثقافة


    إجراء استطلاع الرأي بين السياح القادمين إلى بلادنا

    ١٦.٠٩.٢٠٢٠ [١٣:٢٣]

    باكو، 16 سبتمبر، أذرتاج

    استطلع قطاع البحوث والإحصاء بلجنة الإحصاءات الحكومية آراء السياح المغادرين للبلاد في العام الماضي.

    تفيد أذرتاج أنه تم تنظيم الاستطلاع لفهم انطباعات الضيوف حول أذربيجان. وفقاً للاستطلاع فإن المناطق الأكثر شعبية بالنسبة للسياح الأجانب هي غابالا وغوبا وشاكي وقصار وشماخي وكنجه ونفطلان. وأشهر مناطق الجذب هي المواقع التاريخية (70 %) والآثار الشهيرة (55 %). يشعر السياح الأجانب بالرضا بشكل أساسي عن الأمن الشخصي والراحة ولطف السكان المحليين وجودة المأكولات المحلية، في حين أنهم غير راضين نسبياً عن أسعار الإقامة والهدايا التذكارية وتذاكر الطيران.

    تم إجراء الاستطلاع في أربع مدن وهي غوبا وشاكي ولانكران وكنجه وعلى أساس المقابلات وجهاً لوجه مع كل من السياح الأجانب والمحليين. وبحسب نتائج الاستطلاع تم تحديد الوجهات السياحية الرئيسية وأنواع الأنشطة السياحية لكل مدينة.

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