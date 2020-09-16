انخفاض تصدير المنتجات غير النفطية والغازية خلال 7 أشهر

باكو، 16 سبتمبر / أيلول، (أذرتاج)

انخفضت صادرات المنتجات غير النفطية والغازية في أذربيجان بنسبة 8.6 في المائة بالقيمة الحقيقية و17.1 في المائة خلال أشهر يناير – يوليو من العام الجاري مقارنة بالفترة نفسها من عام 2019 وبلغت مليار و35.1 مليون دولار.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة الإحصاء الحكومية انه سادت حصة البضائع المصدرة إلى روسيا (40.4 في المائة) ، تركيا (19.8 في المائة) وجورجيا (8.1 في المائة) وسويسرا (10.4 في اللمائة) والصين (3.1 في المائة) وأوكرانيا (2.4 في المائة) وإيطاليا (2 في المائة) وكازاخستان (1.6 في المائة) وإيران (1.2 في المائة) وبيلاروس (0.9 في المائة) والولايات المتحدة الأمريكية (0.9 في المائة) في قيمة الصادرات من المنتجات غير النفطية والغازية.