405 وفاة من كوفيد 19 في أوزبكستان

طشقند، 16 سبتمبر / أيلول، (أذرتاج)

يستمر عدد المصابين بعدوى فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في الزيادة في أوزبكستان.

ارتفع عدد المصابين بالفيروس التاجي بواقع 570 شخص آخر خلال مدة 24 ساعة أخيرة، ليصل العدد الاجمالي الى 48 ألفا و776 شخص.

أفادت وكالة أذرتاج ان حالات الوفاة من مرض كوفيد 19 ارتفعت بواقع 5 أشخاص خلال الساعات الـ24 الماضية، ليصل عدد الوفيات الإجمالي بالعدوى الى 405 شخص.

يتم علاج 3313 شخص في المستشفيات، منهم 483 في حالة حرجة.

تعافى 45 الفا و58 مصابا تماما وترخصوا.