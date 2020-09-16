الإمارات والبحرين توقعان معاهدة السلام التاريخية مع إسرائيل

باكو، 16 سبتمبر، أذرتاج

وقعت دولة الإمارات العربية المتحدة معاهدة السلام التاريخية مع دولة إسرائيل، حسبما أفادت وكالة انباء الامارات.

كما قالت الوكالة ان المعاهدة وقعها نيابة عن صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة. سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي وعن جانب إسرائيل بنيامين نتانياهو رئيس الوزراء.

وشهد هذا الحدث التاريخي - الذي جرى في الحديقة الجنوبية للبيت الأبيض - حضور نحو 700 ضيف من مختلف دول العالم.

وفي إطار هذا الحدث جرت مراسم توقيع إعلان تأييد السلام بين مملكة البحرين ودولة إسرائيل، حسبما أفادت وكالة انباء البحرين.

حضر الحفل الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، وزير الخارجية في البيت الأبيض بالعاصمة الأمريكية، بحضور فخامة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

كما أعلنت الوكالة ان وزير الخارجية مملكة البحرين، الدكتور عبد اللطيف الزياني وصف التوقيع على إعلان تأييد السلام مع دولة إسرائيل بالخطوة التاريخية نحو إحلال السلام في الشرق الأوسط، وهي خطوة شجاعة واستثنائية لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، وبما يحفظ الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق.