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    إصابة 404 شخص بكورونا في باكستان خلال اليوم الماضي

    ١٦.٠٩.٢٠٢٠ [١٤:٤٠]

    إسلام آباد، 16 سبتمبر / أيلول، (أذرتاج)

    ارتفع عدد المصابين بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في باكستان بواقع 404 حالة إصابة أخرى خلال مدة 24 ساعة أخيرة، تجاوز عدد المصابين الاجمالي 302 ألف و424 شخص.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن وسائل الاعلام الباكستانية ان 6 مصابين فارفوا حياتهم من هذا المرض، لتصل حصيلة الضحايا الاجمالية الى 6 آلاف و389 مصاب.

    ويوجد في المستشفيات 5 آلاف و774 مصاب و563 منهم في حالة حرجة.

    وتعافى 290 ألف و261 مصاب من هذا المرض.

    AZERTAG.AZ :إصابة 404 شخص بكورونا في باكستان خلال اليوم الماضي
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