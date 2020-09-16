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    أوكرانيا: إصابة 2958 شخص بكورونا ووفاة 76 شخصًا خلال يوم

    ١٦.٠٩.٢٠٢٠ [١٤:٥‎٤]

    كييف، 16 سبتمبر / أيلول، (أذرتاج)

    ارتفعت حالات الاصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في أوكرانيا.

    افادت وكالة أذرتاج نقلا عن وزارة الصحة الاوكرانية ان 2958 شخص أصيب بالفيروس التاجي خلال الساعات الـ24 الماضية، ليصل عدد المصابين الاجمالي الى 162 الف و660 شخص حتى الآن.

    ارتفعت حالات الوفاة من مرض كوفيد 19 الى 3340 شخص.

    وسجل أكبر عدد من الإصابات في مناطق لفيف وترانسكارباثيا ودونيتسك وفولين وريفني.

    تعافى 72 الفا و324 مصاب تماما وترخصوا.

    يذكر انه تم تمديد فترة الحجر الصحي حتى نوفمبر بسبب تدهور الوضع المرتبط بفيروس كورونا في أوكرانيا.

    AZERTAG.AZ :أوكرانيا: إصابة 2958 شخص بكورونا ووفاة 76 شخصًا خلال يوم
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