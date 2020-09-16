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    بحث آفاق العلاقات بين العراق وأذربيجان

    ١٦.٠٩.٢٠٢٠ [١٥‎:١٥‎]

    بغداد، 16 سبتمبر، أذرتاج

    جرى في لجنة العلاقات الدولية بالبرلمان العراقي لقاء مع القائم بالاعمال في سفارة أذربيجان لدى العراق نسير محمدوف.

    أفادت وكالة اذرتاج ان اللقاء حضره عضو مجموعة العمل المعنية بالعلاقات البرلمانية مزاحم مصطفى التميمي.

    قال محمدوف ان أذربيجان تبدي أهمية خاصة لتوسيع التعاون مع العراق في مختلف المجالات.

    أشار محمدوف الى أهمية تبادل الزيارات والنشاط المثمر لمجموعات العمل الحكومية المشتركة والبرلمانية لزيادة التقارب بين البلدين الصديقين. وقال ان هناك عدة مشاريع اتفاقية مخطط توقيعها بين الدولتين.

    كما اكد الدبلوماسي على ضرورة زيادة تعزيز العلاقات في اطار المنظمات الدولية ولاسيما التكاتف والتضامن في اطار منظمة الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي.

    في حديثه عن النزاع القائم بين أرمينيا وأذربيجان قراباغ الجبلية أشار محمدوف الى ضرورة تكثيف مساعي المجتمع الدولي ومجموعة منسك لتسوية النزاع في اطار الحدود المتعارف عليها دوليا لاذربيجان. وقال محمدوف ان مجلس الامن لمنظمة الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي والاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي وكذلك المنظمات الدولية النافذة الأخرى تطالب في قراراتها قوات الاحتلال الأرميني بالانسحاب غير المشروط من الأراضي الأذربيجانية.

    كما تحدث محمدوف عن عدوان أرمينيا الأخير على أراضي أذربيجان في اتجاه محافظة توفوز في 12-16 يوليو مستخدمة المدفعيات والأسلحة الثقيلة.

    من جانبه قال أعضاء اللجنة في البرلمان العراقي انهم يدعمون دائما الموقف العادل لاذربيجان في تسوية النزاع القائم بين أرمينيا وأذربيجان.

    اعرب نائب البرلمان العراقي مزاحم مصطفى التميمي عن رغبتهم في تطوير العلاقات الثنائية معلنا انهم مستعدون لتنفيذ كل ما يلزم من اعمال في هذا الاتجاه. تم التأكيد في اللقاء على وجوب زيادة استثمارات متبادلة وتطوير إمكانيات النقل وتأسيس مؤسسات مشتركة وإقامة التعاون في المجال الإنساني. قال النائب ان عدد الطلاب العراقيين الدارسين في مؤسسات التعليم العالي لاذربيجان يزداد كل سنة.

    كما جرى في اللقاء تبادل الآراء حول المسائل الأخرى ذات الاهتمام المشترك.

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