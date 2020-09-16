باكو، 16 سبتمبر / أيلول، (أذرتاج) افادت وكالة أذرتاج نقلا عن اتحاد "طبيب" ان 111 مريض بفيروس كورونا المستجد يتلقون علاجهم في قسم الإنعاش الطبي ليوم 15 سبتمبر. يعالج 10 مرضى بجهاز التنفس الاصطناعي. اما عدد المرضى الاجمالي بفيروس كورونا فيبلغ 1953 شخص.

AZERTAG.AZ : أذربيجان: 10 مرضى بكوفيد 19 يعالجون بجهاز التنفس الاصطناعي

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