أذربيجان: تسجيل 141 حالة جديدة للاصابة بفيروس كورونا المستجد و151 حالة شفاء ووفاة شخصين

باكو، 16 سبتمبر / أيلول، (أذرتاج)

أصيب 141 شخص بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في أذربيجان خلال يوم. وتعافى 151 شخص من هذا المرض وتوفي 3 أشخاص.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لدى مجلس الوزراء انه تم تسجيل 38 ألفا و658 حالة اصابة في البلد الى الآن وتعافى 36 الفا و149 مصاب منهم بالعلاج وتوفي 569 مريض ويستمر علاج 1940 مريض حاليا لدى المستشفيات الخاصة.

ويبلغ عدد الفحوص الطبية لاكتشاف حالات الاصابة الجديدة خلال المدة الماضية مليون و27 ألف و685 فحص طبي.