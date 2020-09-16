استئناف رحلات جوية بين كازاخستان وقيرغيزتان

نور سلطان، 15 سبتمبر / أيلول، (أذرتاج)

وفقًا لقرار اللجنة المشتركة بين الإدارات للوقاية من مرض كوفيد 19 في كازاخستان بتاريخ 3 سبتمبر، سيتم استئناف الرحلات الجوية الدولية إلى قيرغيزستان ابتداء من 20 سبتمبر، بناء على الوضع الوبائي الحالي.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن وزارة الصناعة وتطوير البنية التحتية في كازاخستان انه سيتم تنفيذ الرحلات الجوية بين ألماتي وبيشكيك مرتين في الأسبوع بواسطة شركة الطيران "AirAstana".