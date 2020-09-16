باكو، 16 سبتمبر، اذرتاج انتهت منافسة الشطرنج بين اللاعب الاذربيجاني رؤوف محمدوف واللاعب الفرنسي ماكسيم لاغارد بانتصار اللاعب الاذربيجاني. نظمت المنافسة من قبل نادي الشطرنج C'Chartres ومجلة Europe Echecs. أفادت وكالة أذرتاج ان رؤوف محمدوف انتصر في المنافسة التي أقيمت عبر منصة Europe-Chess على اللاعب الفرنسي بحساب 6:2. تألفت المنافسة من 8 جولات.

AZERTAG.AZ : اللاعب الاذربيجاني للشطرنج ينتصر على ماكسيم لاغارد اللاعب الفرنسي

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