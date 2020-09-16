حجم التبادل التجاري الخارجي في أذربيجان يبلغ 13.7 مليار دولار

باكو، 16 سبتمبر / أيلول، (أذرتاج)

بلغ حجم التبادل التجاري 13 مليارا و777.6 مليون دولار أمريكي خلال يناير – يوليو للسنة الجارية ومن جملتها حجم التصدير 7 مليارات و876.8 مليون دولار وحجم التوريد 5 مليارات و900.8 مليون دولار، الأمر الذي قاد إلى تشكل فائض إيجابي في التجارة الخارجية مليار و976 مليون دولار.

وانخفض حجم التجارة الخارجية بنسبة 30.9 في المائة وحجم الواردات بنسبة 22.5 في المائة مقارنة بنفس الشهر من العام السابق وأما حجم الصادرات فانخفض بنسبة 7.1 في المائة.

ووفقا لمعلومات لجنة الجمارك الحكومية، تم تصدير 87.6 في المائة من الصادرات إلى إيطاليا وتركيا وروسيا والصين وأوكرانيا والولايات المتحدة الأمريكية والهند وألمانيا وإسرائيل وكرواتيا واليونان وجورجيا وإسبانيا والجمهورية التشيكية والمملكة المتحدة وإيران وتونس وفيتنام وسويسرا وفرنسا.

شكلت حصة روسيا 18.4 في المائة من القيمة الإجمالية للمنتجات المستوردة وتركيا 14.7 في المائة وحصة الصين 13.2 في المائة و7.9 في المائة في الولايات المتحدة الأمريكية و5.1 في المائة في ألمانيا و2.7 في المائة في إيران و4.2 في المائة في إيطاليا وأوكرانيا و1.7 المائة في اليابان و3 في المائة في المملكة المتحدة و1.8 في المائة في كوريا وفرنسا و1.4 في المائة في الهند و1.1 في المائة في بيلاروس و0.9 في المائة في سويسرا وبولندا وهولندا و15.9 في المائة في بلدان أخرى.

شكلت أغلبية الاستيراد الآلات والأجهزة الكهربائية والمعدات والمنتجات الغذائية والمركبات وأجزاؤها والمعادن الحديدية ومصنوعاتها والبلاستيك ومصنوعاتها والخشب ومصنوعاته والمستحضرات الصيدلانية ومنتجات التبغ والأثاث وأجزاؤها.

تم استيراد 65 في المائة من الواردات عن طريق السيارات و10.9 في المائة عن طريق الجو و19.6 في المائة عن طريق السكك الحديدية و4.4 في المائة عن طريق البحر و0.1 في المائة عن طريق الأنابيب وخطوط الطاقة.