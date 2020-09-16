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    ألفا و600 وفاة من كورونا في ايران حتى الآن

    ١٦.٠٩.٢٠٢٠ [١٧:١١]

    طهران، 16 سبتمبر / أيلول، (أذرتاج)

    تستمر حالات الإصابة والوفاة بسبب فيروس كورونا في إيران في الانخفاض.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن وزارة الصحة الإيرانية ان حالات الإصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ارتفعت بواقع 2981 شخص آخر خلال مدة 24 ساعة أخيرة ليصل عدد المصابين الإجمالي بالعدوى الى 410 الف و334 شخص.

    تم تسجيل 179 وفاة ناجمة عن فيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية وهو ما يرفع حصيلة الضحايا في البلاد إلى 23 ألفا و632 شخص.

    تعافى 352 الف و827 مصاب تماما وترخصوا.

    يذكر ان الوضع مزري في مقاطعات طهران وأذربيجان الشرقية وألبورز وخراسان وفارس وجولستان ولورستان وسيمان وإيلام ومازاندران وكرمان. وقد تم إدراج هذه المحافظات في المنطقة الحمراء بسبب انتشار الفيروس وزيادة عدد الوفيات.

    AZERTAG.AZ :ألفا و600 وفاة من كورونا في ايران حتى الآن
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