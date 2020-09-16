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    إحصاءات مولدوفا تكشف حجم التبادل التجاري مع أذربيجان

    ١٦.٠٩.٢٠٢٠ [١٧:١٧]

    كيشيناو، 16 سبتمبر / أيلول، (أذرتاج)

    اقترب حجم التبادل التجاري بين أذربيجان ومولدوفا من 5.7 ملايين دولار خلال أشهر يناير – أغسطس للعام الجاري.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مكتب إحصاءات مولدوفا الحكومي أن قيمة المنتجات المستوردة إلى أذربيجان من مولدوفا وصلت إلى 2.2 مليون دولار فيما صدرت من أذربيجان إلى مولدوفا المنتجات البالغة قيمتها 3.5 ملايين دولار.

    AZERTAG.AZ :إحصاءات مولدوفا تكشف حجم التبادل التجاري مع أذربيجان
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