  • الرئيسية
    • / اقتصاد

    اقتصاد


    ارتفاع حجم خدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في أذربيجان

    ١٦.٠٩.٢٠٢٠ [١٧:٢١]

    باكو، 16 سبتمبر / أيلول، (أذرتاج)

    قالت هيئة الإحصاء إن مؤسسات المعلومات والاتصالات قدمت خلال أشهر يناير – أغسطس من العام الحالي خدمات بقيمة مليار و413 مليون مانات.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة الإحصاء أن قيمة خدمات المعلومات والاتصالات ازدادت بالتعبير الحقيقي بنسبة 1.1 في المائة قياسا إلى الفترة عينها من العام الماضي.

    AZERTAG.AZ :ارتفاع حجم خدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في أذربيجان
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٠٩.٠٩.٢٠٢٠ [١٨:٠٨]
    أذربيجان تشارك في الاجتماع الوزاري للقمة العالمية للمجتمع المعلوماتي 2020
    ٢٤.٠٧.٢٠٢٠ [١٦:٠٣]
    زيادة حجم إنتاج الكمبيوتر ومعدات إلكترونية
    ١٦.٠٧.٢٠٢٠ [١٣:٢١]
    زيادة حجم إنتاج الكمبيوتر ومعدات إلكترونية
    ١٢.٠٧.٢٠٢٠ [٠١:١٦]
    انتخاب ممثل أذربيجان نائبا لرئيس مجلس إدارة صندوق جودة الخدمة التابع للاتحاد العالمي للبريد
    ارتفاع حجم خدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في أذربيجان