ارتفاع حجم خدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في أذربيجان
AzerTAg.az
١٦.٠٩.٢٠٢٠ [١٧:٢١]
باكو، 16 سبتمبر / أيلول، (أذرتاج)
قالت هيئة الإحصاء إن مؤسسات المعلومات والاتصالات قدمت خلال أشهر يناير – أغسطس من العام الحالي خدمات بقيمة مليار و413 مليون مانات.
أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة الإحصاء أن قيمة خدمات المعلومات والاتصالات ازدادت بالتعبير الحقيقي بنسبة 1.1 في المائة قياسا إلى الفترة عينها من العام الماضي.
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