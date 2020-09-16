البنك المركزي يحدد سعر الصرف الرسمي للعملة الوطنية مقابل الدولار لـ17 سبتمبر
AzerTAg.az
١٦.٠٩.٢٠٢٠ [١٧:٢٨]
باكو، 16 سبتمبر / أيلول، (أذرتاج)
نشر بنك أذربيجان المركزي تقريرا يوميا لسعر صرف العملة الوطنية المانات المحدد من جانبه مقابل العملات الأجنبية ليوم 17 سبتمبر / أيلول.
أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن البنك المركزي أن سعر صرف العملة الوطنية المانات مقابل الدولار الأمريكي محدد عند 1.7000 مانات لدولار أمريكي واحد ابتداء من يوم 17 سبتمبر / أيلول.
© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده
المزيد...
١٥.٠٩.٢٠٢٠ [١٨:٢٠]
١٥.٠٩.٢٠٢٠ [١٧:٤٧]
١٤.٠٩.٢٠٢٠ [١٧:٤١]
١١.٠٩.٢٠٢٠ [١٨:٠٠]
١٦.٠٩.٢٠٢٠ [١٨:٠٣]
١٦.٠٩.٢٠٢٠ [١٧:٥٠]
١٦.٠٩.٢٠٢٠ [١٥:١٦]
١٦.٠٩.٢٠٢٠ [١٥:١٥]
١٦.٠٩.٢٠٢٠ [١٨:٠٠]
١٦.٠٩.٢٠٢٠ [١٧:٥٨]
١٦.٠٩.٢٠٢٠ [١٧:٢٨]
١٦.٠٩.٢٠٢٠ [١٧:٢١]
١٥.٠٩.٢٠٢٠ [١٨:٢٤]
١٥.٠٩.٢٠٢٠ [١٧:٠٦]
١٥.٠٩.٢٠٢٠ [١٢:٤٦]
١٥.٠٩.٢٠٢٠ [١٢:١٤]
١٥.٠٩.٢٠٢٠ [١٢:١٧]
١٤.٠٩.٢٠٢٠ [٠٠:٤٠]
١٢.٠٩.٢٠٢٠ [١٤:٢٩]
١٦.٠٩.٢٠٢٠ [١٣:٢٣]
١١.٠٩.٢٠٢٠ [١٧:٢٠]
١١.٠٩.٢٠٢٠ [١٤:٥٩]
٢٨.٠٨.٢٠٢٠ [١٢:٤١]
١٦.٠٩.٢٠٢٠ [١٥:٥٧]
١٦.٠٩.٢٠٢٠ [١٥:٢٥]
١٥.٠٩.٢٠٢٠ [١٧:٢٠]
١٦.٠٩.٢٠٢٠ [١٨:٠٠]
١٥.٠٩.٢٠٢٠ [١٧:٥٧]
١٥.٠٩.٢٠٢٠ [١٣:٢٧]
١٤.٠٩.٢٠٢٠ [١٧:٣٩]
١٦.٠٩.٢٠٢٠ [١٥:٠٨]
١٥.٠٩.٢٠٢٠ [١٦:٤١]
١٤.٠٩.٢٠٢٠ [١٤:٣١]
١٤.٠٩.٢٠٢٠ [١٣:٥٦]
خطأ في تهجئة أو إملاء النص
ادخل ملاحظتك