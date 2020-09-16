كورونا تتسبب في مقتل 366 صحفي بالعالم منذ مارس الماضي

باكو، 16 سبتمبر / أيلول، (أذرتاج)

كشفت حملة الشارة الدولية عن مقتل 366 صحفي بسبب فيروس كورونا المستجد في 47 دولة حول العالم منذ مارس الماضي، ومقتل 54 آخرين في ظروف مختلفة منذ يناير مما يجعل العدد الاجمالي حتى الآن 400.

تم تسجيل أعلى حصيلة ضحايا الوباء بين الصحفيين في بيرو: 82 صحفيا. قتل 40 صحفيا من الفيروس التاجي في اكوادور و36 صحفيا في الهند و31 صحفيا في بنجلاديش. وتأتي المكسيك في المرتبة التالية: 26 صحفيا، 20 صحفيا في الولايات المتحدة و19 صحفيا في البرازيل و10 صحفيين في باكستان. وقتل 8 صحفيين في كل من بوليفيا، المملكة المتحدة ونيجيريا، كما قتل 7 في هندوراس و6 في نيكاراجوا و5 في كل من روسيا وجمهورية الدومينكان و4 في فرنسا و4 في أسبانيا.

وقتل 2 من الصحفيين في كل من أفغانستان وجنوب إفريقيا والجزائر وكولومبيا وإندونيسيا ونيبال والسويد.

أمريكا اللاتينية هي أكثر القارات تضرراً من وباء كورونا، بمقتل 205 من الصحفيين، ثم آسيا: 90، أوروبا: 28، إفريقيا 22 وأمريكا الشمالية: 21.