فوز مشروع "الصين-أذربيجان: فرص التجارة الزراعية" بالمسابقة في الصين

بكين، 16 سبتمبر، أذرتاج

أقيمت مسابقة "التفكير الإبداعي وريادة الأعمال" بين الطلبة الأجانب في نانجينغ بمقاطعة جيانغسو بالصين في إطار مشروع "حزام واحد وطريق واحد".

تفيد أذرتاج أن الطلبة والممثلين عن شركات مختلفة من 30 دولة تنافسوا في مسابقة. شارك عن أذربيجان في المسابقة التي يولي حاكم الولاية الأهمية الخاصة لها كل من فائق أغابالاييف، طالب الدكتوراه في جامعة نانجينغ الزراعية وجانكيز داودوف، ماجستير الجامعة بمشروع "الصين-أذربيجان: الفرص التجارية في الزراعة في أذربيجان". يقترح المشروع ترويج وبيع المنتجات الزراعية التنافسية والموجهة نحو التصدير لأذربيجان، وخاصة النبيذ والزعفران في الصين من خلال تطبيق الموبايل. يمكن للمصدرين ورجال الأعمال الصينيين التعرف على المنتجات الأذربيجانية وتصديرها من خلال تطبيق الموبايل هذا.

حصل المشروع الذي قدمه الطالبان الأذربيجانيان على أعلى الدرجات بين 30 دولة. تم منحهما الجوائز من قبل حكومة الإقليم.

وتجدر الإشارة إلى أنه في السنوات الأخيرة، بُذلت جهود كبيرة لترويج وبيع المنتجات من القطاع غير النفطي لأذربيجان في الأسواق الخارجية، بما في ذلك الصينية. ويشمل هذا العمل تنظيم بعثات التصدير إلى الصين وعرض المنتجات الأذربيجانية في المعارض في الصين وأنشطة التجارة ومعامل النبيذ وبيع منتجاتنا في الأسواق الصينية والفعاليات الترويجية المختلفة.