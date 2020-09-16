وزير الدفاع: الجيش الأذربيجاني مستعد لأداء واجبه المقدس بتحرير أراضينا

باكو، 16 سبتمبر، أذرتاج

التقى وزير الدفاع الفريق الأول ذاكر حسنوف في 16 سبتمبر نواب قادة الوحدات والتشكيلات والوحدات العسكرية المنفردة ورؤساء مؤسسات التعليم العسكري الخاصة في العمل الإديولوجي والدعم المعنوي والنفسي في مركز التدريب والتعليم للقوات المسلحة.

أبلغ المكتب الصحفي لوزارة الدفاع وكالة أذرتاج انه أولاً، تم إحياء ذكرى الزعيم الوطني للشعب الأذربيجاني حيدر علييف وشهداء الحرب من أجل وحدة أراضي بلادنا بدقيقة صمت.

وقام وزير الدفاع بتحليل الأنشطة في مجال التدريب القتالي والدعم المعنوي والنفسي خلال العام الماضي. وفي إشارة إلى أن رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف يولي أهمية خاصة لبناء الجيش، نقل وزير الدفاع للمشاركين في الاجتماع المهام التي حددها القائد الأعلى للقوات المسلحة لجيشنا.

وفي تطرقه إلى آخر التطورات على خط المواجهة اعلن الفريق الأول ذاكر حسنوف أوامره بخصوص الحفاظ على مستوى عالٍ من الاستعداد القتالي ويقظة الأفراد، وكذلك الحيلولة بشكل فوري وحاسم دون الاستفزازات الواسعة النطاق التي تقوم بها القوات المسلحة الأرمينية في اتجاهات مختلفة.

وفي إشارة إلى الثقة القوية للشعب الأذربيجاني في الجيش، قال الوزير إن كل عسكري بدءا من جندي إلى رتبة الجنرال، مستعد لأداء الواجب المقدس بتحرير أراضينا من الاحتلال.

وشدد وزير الدفاع على أهمية التدريب القتالي في الجيش وتزويد وتجهيز الوحدات، وكذلك زيادة القدرة القتالية. أعطى أوامر محددة للمسؤولين المعنيين.