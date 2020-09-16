باكو، 16 سبتمبر، أذرتاج وصل نادي غلاطة سراي التركي إلى العاصمة باكو قبل قليل لمباراة نفطجي باكو بالمرحلة الثانية من تصفيات دوري أوروبا لكرة القدم. أفادت أذرتاج أن مدرب غلاطة سراي فاتح تريم ينظم مؤتمرا صحفيا المساء. يذكر أن مباراة نفطجي وغلاطة سراي تنظم 17 سبتمبر لدى ملعب باكو الأولمبي الساعة 20.00.

AZERTAG.AZ : نادي غلاطة سراي يصل إلى باكو لمباراة نفطجي بتصفيات دوري أوروبا

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