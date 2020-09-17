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    البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم

    ١٧.٠٩.٢٠٢٠ [١١:٠٥‎]

    باكو، 17 سبتمبر، أذرتاج

    نشر بنك أذربيجان المركزي تقريرا يوميا لأسعار صرف العملة الوطنية المانات المحددة من جانبه مقابل العملات الأجنبية ليوم 17 سبتمبر أيلول.

    أفادت أذرتاج عن البنك المركزي أن أسعار صرف العملة الوطنية المانات مقابل العملات الأجنبية محددة ابتداء من يوم 17 سبتمبر اليوم كما يلي:

    العملة الأجنبية الكود العدد سعر الصرف

    دولار أمريكي USD 1 1.7

    بيسو أرجنتيني ARS 1 0.023

    أورو EUR 1 2.0232

    دولار أسترالي AUD 1 1.2494

    روبل بلاروس BYN 1 0.6381

    ريال برازيلي BRL 1 0.3154

    درهم إماراتي AED 1 0.4628

    راند جنوب أفريقيا ZAR 1 0.1025

    كرون دنماركي DKK 1 0.2719

    لاري جورجي GEL 1 0.553

    روبي هندي INR 1 0.0232

    دولار هونغ كونغ HKD 1 0.2193

    دولار كندا CAD 1 1.2994

    دينار الكويت KWD 1 5.5674

    رينجيتي ماليزي MYR 1 0.4083

    بيسو المكسيك MXN 1 0.0781

    جنيه مصري EGP 1 0.1071

    لاي مولدوفا MDL 1 0.1019

    كرون النرويج NOK 1 0.1932

    زلوتي بولندا PLN 1 0.4611

    تنكه كازاخستان KZT 1 0.004

    سوم قيرغيزستان KGS 1 0.0217

    روبل روسي RUB 1 0.0229

    حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي SDR 1 2.4113

    دولار سنغافورة SGD 1 1.2507

    ريال السعودية SAR 1 0.4533

    سوموني طاجيكستان TJS 1 0.1647

    دولار تايوان TWD 1 0.0579

    ليرة تركيا TRY 1 0.2318

    مانات تركمانستان TMT 1 0.4857

    غريفنا أوكرانيا UAH 1 0.062

    دولار نيوزيلندا NZD 1 1.1432

    كرون التشيك CZK 1 0.0775

    يوان الصين CNY 1 0.2482

    جنيه إنكلترا GBP 1 2.2676

    شكل الإسرائيلي ILS 1 0.5058

    كرون السويد SEK 1 0.197

    فرنك سويسرا CHF 1 1.8798

    وون كوريا الجنوبي KRW 100 0.1435

    ليرة لبنان LBP 100 0.1124

    ين اليابان JPY 100 1.6088

    بيسو تشيلي CLP 100 0.2184

    سوم أوزبكستان UZS 100 0.0166

    روبيا إندونيسيا IDR 100 0.0117

    ريال إيران IRR 100 0.004

    AZERTAG.AZ :البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم
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