باكو، 17 سبتمبر، أذرتاج نشر بنك أذربيجان المركزي تقريرا يوميا لأسعار صرف العملة الوطنية المانات المحددة من جانبه مقابل العملات الأجنبية ليوم 17 سبتمبر أيلول. أفادت أذرتاج عن البنك المركزي أن أسعار صرف العملة الوطنية المانات مقابل العملات الأجنبية محددة ابتداء من يوم 17 سبتمبر اليوم كما يلي: العملة الأجنبية الكود العدد سعر الصرف دولار أمريكي USD 1 1.7 بيسو أرجنتيني ARS 1 0.023 أورو EUR 1 2.0232 دولار أسترالي AUD 1 1.2494 روبل بلاروس BYN 1 0.6381 ريال برازيلي BRL 1 0.3154 درهم إماراتي AED 1 0.4628 راند جنوب أفريقيا ZAR 1 0.1025 كرون دنماركي DKK 1 0.2719 لاري جورجي GEL 1 0.553 روبي هندي INR 1 0.0232 دولار هونغ كونغ HKD 1 0.2193 دولار كندا CAD 1 1.2994 دينار الكويت KWD 1 5.5674 رينجيتي ماليزي MYR 1 0.4083 بيسو المكسيك MXN 1 0.0781 جنيه مصري EGP 1 0.1071 لاي مولدوفا MDL 1 0.1019 كرون النرويج NOK 1 0.1932 زلوتي بولندا PLN 1 0.4611 تنكه كازاخستان KZT 1 0.004 سوم قيرغيزستان KGS 1 0.0217 روبل روسي RUB 1 0.0229 حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي SDR 1 2.4113 دولار سنغافورة SGD 1 1.2507 ريال السعودية SAR 1 0.4533 سوموني طاجيكستان TJS 1 0.1647 دولار تايوان TWD 1 0.0579 ليرة تركيا TRY 1 0.2318 مانات تركمانستان TMT 1 0.4857 غريفنا أوكرانيا UAH 1 0.062 دولار نيوزيلندا NZD 1 1.1432 كرون التشيك CZK 1 0.0775 يوان الصين CNY 1 0.2482 جنيه إنكلترا GBP 1 2.2676 شكل الإسرائيلي ILS 1 0.5058 كرون السويد SEK 1 0.197 فرنك سويسرا CHF 1 1.8798 وون كوريا الجنوبي KRW 100 0.1435 ليرة لبنان LBP 100 0.1124 ين اليابان JPY 100 1.6088 بيسو تشيلي CLP 100 0.2184 سوم أوزبكستان UZS 100 0.0166 روبيا إندونيسيا IDR 100 0.0117 ريال إيران IRR 100 0.004

AZERTAG.AZ : البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم

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