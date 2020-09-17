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    الطاقة تكشف عن حجم الغاز الطبيعي المباع إلى الخارج العام الماضي

    ١٧.٠٩.٢٠٢٠ [١٢:٥‎٢]

    باكو، 17 سبتمبر / أيلول، (أذرتاج)

    اعلن حجم الغاز الطبيعي الأذربيجاني المباع إلى جورجيا وتركيا.

    أفادت وكالة أذرتاج أن خوشبخت يوسفزاده النائب الأول لرئيس شركة النفط الحكومية الأذربيجانية (سوكار) قال إنه سيتم تصدير 9.8 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي الأذربيجاني إلى جورجيا و73.7 مليار متر مكعب إلى تركيا عبر خط أنابيب جنوب القوقاز في مشروع "شاه دنيز -1" بحلول 1 سبتمبر من هذا العام.

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