استخراج 516 مليون طن من النفط من حقول "أذري – جيراق – جونشلي" حتى الآن
AzerTAg.az
١٧.٠٩.٢٠٢٠ [١٣:٠٦]
باكو، 17 سبتمبر / أيلول، (أذرتاج)
بلغ حجم النفط المستخرج من مجموعة حقول "اذري – جيراق – جونشلي" البحرية للنفط والغاز الأذربيجانية 516 مليون طن من النفط و172 مليار متر مكعب من الغاز حتى الآن منذ بدء التشغيل.
أفادت وكالة أذرتاج أن هذه الكلمات قالها خوشبخت يوسفزاده النائب الأول لرئيس شركة النفط الحكومية الأذربيجانية (سوكار).
قال إنه في الوقت الحاضر، يتم الحصول على معظم النفط والغاز المنتج في البلاد من حقول "أذري - جيراق – جونشلي" و"شاه دنيز".
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