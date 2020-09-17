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    إعلان حجم النفط من حقول "أذري – جيراق – جونشلي"

    ١٧.٠٩.٢٠٢٠ [١٤:٢٠]

    باكو، 17 سبتمبر / أيلول، (أذرتاج)

    تم بيع 305 مليون طن من النفط المربح لأذربيجان في الأسواق العالمية حتى 1 سبتمبر من هذا العام منذ بدء التشغيل.

    أفادت وكالة أذرتاج أن هذه الكلمات قالها خوشبخت يوسفزاده النائب الأول لرئيس شركة النفط الحكومية الأذربيجانية (سوكار).

    قال إنه لقد مرت 21 سنة، يستفيد المشاركون في مشروع "أذري - جيراق – جونشلي" من النفط المربح. تم بيع 305 مليون طن من النفط المربح لأذربيجان في الأسواق العالمية حتى 1 سبتمبر من هذا العام، وهو ما يمثل 59 في المائة من نفط "أذري - جيراق – جونشلي" المنتج حتى الآن. يتزايد حجم النفط المربح كل عام. في الوقت الحاضر، استمر العمل بموجب "اتفاقية القرن" بنجاح لمدة 26 عامًا.

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