  • الرئيسية
    • / اقتصاد

    اقتصاد


    خط باكو – تبيليسي – جيهان ينقل 417 مليون طن من النفط الخام حتى الآن

    ١٧.٠٩.٢٠٢٠ [١٥‎:٣٢]

    باكو، 17 سبتمبر / أيلول، (أذرتاج)

    صدر 417 مليون طن من النفط الخام عبر خط أنبوب النفط التصديري الرئيسي باكو – تبيليسي – جيهان، حسبما افادته وكالة أذرتاج نقلا عن خوشبخت يوسفزاده النائب الأول لرئيس شركة النفط الحكومية الأذربيجانية (سوكار).

    صدرت شركة سوكار 162 مليون طن من البترول الأذربيجاني عبر ميناء باكو – سوبسا وباكو - نوفوروسيسك و417 مليون طن من النفط الخام عبر ميناء باكو – تبليسي - جيهان إلى الأسواق العالمية حتى شهر سبتمبر للسنة الجارية.

    AZERTAG.AZ :خط باكو – تبيليسي – جيهان ينقل 417 مليون طن من النفط الخام حتى الآن
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ١٧.٠٩.٢٠٢٠ [١٧:٤٦]
    استخرج 129 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي وأكثر من 29 مليون طن من المكثفات حتى الآن من حقل "شاه دنيز"
    ١٧.٠٩.٢٠٢٠ [١٤:٢٠]
    إعلان حجم النفط من حقول "أذري – جيراق – جونشلي"
    ١٧.٠٩.٢٠٢٠ [١٣:٠٦]
    استخراج 516 مليون طن من النفط من حقول "أذري – جيراق – جونشلي" حتى الآن
    ١٧.٠٩.٢٠٢٠ [١٢:٥‎٢]
    الطاقة تكشف عن حجم الغاز الطبيعي المباع إلى الخارج العام الماضي
    خط باكو – تبيليسي – جيهان ينقل 417 مليون طن من النفط الخام حتى الآن