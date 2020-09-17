خط باكو – تبيليسي – جيهان ينقل 417 مليون طن من النفط الخام حتى الآن
AzerTAg.az
١٧.٠٩.٢٠٢٠ [١٥:٣٢]
باكو، 17 سبتمبر / أيلول، (أذرتاج)
صدر 417 مليون طن من النفط الخام عبر خط أنبوب النفط التصديري الرئيسي باكو – تبيليسي – جيهان، حسبما افادته وكالة أذرتاج نقلا عن خوشبخت يوسفزاده النائب الأول لرئيس شركة النفط الحكومية الأذربيجانية (سوكار).
صدرت شركة سوكار 162 مليون طن من البترول الأذربيجاني عبر ميناء باكو – سوبسا وباكو - نوفوروسيسك و417 مليون طن من النفط الخام عبر ميناء باكو – تبليسي - جيهان إلى الأسواق العالمية حتى شهر سبتمبر للسنة الجارية.
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