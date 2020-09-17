الرئيس إلهام علييف يخصص أموالا لحفر 9 آبار ارتوازية لدى 9 مناطق سكنية في قوصار

باكو، 17 سبتمبر، أذرتاج

وقع الرئيس إلهام علييف في السابع عشر من سبتمبر أيلول اليوم على مرسوم ينص على "التدابير الإضافية بشأن تحسين ضمان المزارع بالري وتسديد حاجة الأهالي إلى المياه للشرب بمحافظة قوصار ".

أفادت أذرتاج أن المرسوم ينص على تخصيص 630 ألف مانات من المبلغ المنصوص عليه لحفر الآبار الارتوازية بغية تحسين تزويد أقاليم أذربيجان بالمياه للري والشرب في تقسيم الأموال المتوخاة للاستثمار الحكومي الأساسي في ميزانية الدولة لعام 2020م لشركة استصلاح الأراضي وإدارة المياه بغية تحسين ضمان المزارع بمياه الري وحفر 9 آبار ارتوازية لتسديد حاجة الأهالي إلى المياه للشرب لدى 9 مناطق سكنية يقطنها 8999 نسمة بمحافظة قوصار شمال البلاد.