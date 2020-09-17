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    قيادتا نفطجي باكو وغلاطة سراي إسطنبول تتبادلان بالهدايا قبل المباراة

    ١٧.٠٩.٢٠٢٠ [١٥‎:٤٨]

    باكو، 17 سبتمبر، أذرتاج

    اجتمعت قيادتا ناديي نفطجي باكو وغلاطة سراي إسطنبول قبل مباراة تجمعهما 17 سبتمبر اليوم ضمن المرحلة الثانية من تصفيات دوري أوروبا لكرة القدم بالعاصمة باكو.

    أفادت أذرتاج عن حساب نفطجي الرسمي أن قيادتي كلا الناديين تبادلت بالهدايا التذكارية عقب الاجتماع.

    AZERTAG.AZ :قيادتا نفطجي باكو وغلاطة سراي إسطنبول تتبادلان بالهدايا قبل المباراة
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    قيادتا نفطجي باكو وغلاطة سراي إسطنبول تتبادلان بالهدايا قبل المباراة قيادتا نفطجي باكو وغلاطة سراي إسطنبول تتبادلان بالهدايا قبل المباراة