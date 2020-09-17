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    حوالي 46671 مصاب بكورونا في أرمينيا

    ١٧.٠٩.٢٠٢٠ [١٥‎:٥‎٠]

    تبيليسي، 17 سبتمبر / أيلول، (أذرتاج)

    أرتفعت حالات الإصابة والوفاة بسبب فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) من جديد في أرمينيا.

    أصيب 295 شخص بالفيروس التاجي في أرمينيا خلال مدة 24 ساعة أخيرة.

    قال مركز الرقابة الوطني الارميني على الامراض في بيان إن البلد فيه 46 ألفا و671 شخص مصاب بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 حاليا.

    يذكر أن ارمينيا فارق الحياة فيها حتى الان 925 شخص بسبب عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

    ويخضع حاليا 3232 شخص للرقابة الطبية الخاصة.

    AZERTAG.AZ :حوالي 46671 مصاب بكورونا في أرمينيا
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