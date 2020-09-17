أوكرانيا: إصابة 3584 شخص بكورونا ووفاة 60 شخصًا خلال يوم
AzerTAg.az
١٧.٠٩.٢٠٢٠ [١٦:٠٦]
كييف، 17 سبتمبر / أيلول، (أذرتاج)
ارتفعت حالات الاصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في أوكرانيا.
افادت وكالة أذرتاج نقلا عن وزارة الصحة الاوكرانية ان 3584 شخص أصيب بالفيروس التاجي خلال الساعات الـ24 الماضية، ليصل عدد المصابين الاجمالي الى 166 الف و240 شخص حتى الآن.
ارتفعت حالات الوفاة من مرض كوفيد 19 الى 3400 شخص.
وسجل أكبر عدد من الإصابات في مناطق لفيف وترانسكارباثيا ودونيتسك وفولين وريفني.
تعافى 73 الفا و913 مصاب تماما وترخصوا.
يذكر انه تم تمديد فترة الحجر الصحي حتى نوفمبر بسبب تدهور الوضع المرتبط بفيروس كورونا في أوكرانيا.
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