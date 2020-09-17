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    ارتفاع حالات الإصابة بالفيروس التاجي في تركيا

    ١٧.٠٩.٢٠٢٠ [١٦:١١]

    أنقرة، 17 سبتمبر / أيلول، (أذرتاج)

    على الرغم من الإجراءات المنهجية المتخذة ضد وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في تركيا، سجلت الزيادة اليومية في عدد الإصابات.

    تم تسجيل 1716 مصاب بفيروس كورونا المستجد في تركيا خلال الساعات الـ24 الماضية. ارتفع عدد المصابين الإجمالي بكوفيد 19 إلى 292 الف و898 شخص.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن وزارة الصحة التركية ان عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجدّ في البلاد بلغ 63 شخصا خلال الساعات الـ24 الماضية وبلغت حالات الوفاة الاجمالية 7 آلاف و249 مصاب حتى الآن.

    تشير مؤشرات اليوم الأخير إلى نتائج إيجابية لـ1771 شخص من 112 ألف و645 شخص. بلغ عدد المتعافين من فيروس كورونا في تركيا، 262 ألفا و602، الأربعاء، إثر شفاء 1342 حالة.

    AZERTAG.AZ :ارتفاع حالات الإصابة بالفيروس التاجي في تركيا
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