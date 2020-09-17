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    إصابة 303 شخص بكورونا في باكستان خلال اليوم الماضي

    ١٧.٠٩.٢٠٢٠ [١٦:١٦]

    إسلام آباد، 17 سبتمبر / أيلول، (أذرتاج)

    ارتفع عدد المصابين بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في باكستان بواقع 665 حالة إصابة أخرى خلال مدة 24 ساعة أخيرة، تجاوز عدد المصابين الاجمالي 303 ألف و89 شخص.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن وسائل الاعلام الباكستانية ان 4 مصابين فارفوا حياتهم من هذا المرض، لتصل حصيلة الضحايا الاجمالية الى 6 آلاف و393 مصاب.

    ويوجد في المستشفيات 5 آلاف و936 مصاب و571 منهم في حالة حرجة.

    وتعافى 290 ألف و760 مصاب من هذا المرض.

    AZERTAG.AZ :إصابة 303 شخص بكورونا في باكستان خلال اليوم الماضي
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